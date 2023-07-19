مشروعات كبرى لـ"الري" في شبه جزيرة سيناء

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم تصرف ٥.٦ مليون م٣/ يوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في سيناء.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء لها.

ووجه الوزير بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء.

كما وجه بقيام هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف والمعامل المركزية للرصد البيئي بإجراء قياسات دورية خلف محطات الخلط للتأكد من مناسبة نوعية المياه للاستخدام.

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول، أوضح وزير الري أنه يتم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بإنشاء ٤٧٣ منشأ متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وأشار إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

وأضاف أنه في محافظة شمال سيناء، انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ ١٠ خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه، وإنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء ١٨ خزانا أرضيا بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء ٥ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش.

وفي محافظة جنوب سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، والانتهاء من إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه، ويجري حاليا تنفيذ عملية إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٣٠%.

كما انتهت الوزارة من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ أربع بحيرات صناعية و١١ قناة و٤٤ حاجز توجيه وحوضي تهدئة و٤ حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا.

وتم أيضا تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهي عبارة عن خمس بحيرات صناعية وثلاثة سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه.

يشار إلى أن هذه المنشآت واجهت العواصف المطيرة التي تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال موسم السيول والأمطار الغزيرة الماضي بكفاءة كبيرة.