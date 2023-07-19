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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطة وطنية تخطت 40 مليار دولار.. جهود الدولة بملف الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" جهود الدولة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال "فيديوجراف"، إذ تعد مصر إحدى الدول الواعدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، إذ ارتفعت عدد المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر إلى 15 مشروعا.

كما نفذت مصر المشروعات في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تمتلك مصر إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال.

واستهدفت الدولة إنشاء مجمعات صناعية لإنتاح الهيدروجين الأخضر، إذ أن مصر تعتبر ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر، والقضاء على 37 مليون طن من ابتعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر.

كما وفرت الدولة إنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، في حين أعلنت الحكومة إطلاق خطة وطنية للهيدروجين الأخضر بقيمة تخطت 40 مليار دولار.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق المرحلة الأولى لإنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر لنحو 20 مليار دولار.

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