بسبب موجة الحر.. كيف تحمي نفسك من الحساسية المفرطة؟

نرصد لكم في السطور التالية نصائح صحية لأصحاب البشرة الحساسة والمعرضة للطفح الجلدي أو الحساسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو التعرض المباشر لاشعة الشمس، وذلك وفقاً لموقع “health”، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

كيف تحمي نفسك من الحساسية المفرطة في فصل الصيف؟

هناك بعض التعليمات الصحية التي يجب اتباعها لتحميك وتحمي أسرتك من الحساسية المفرطة في فصل الصيف وإليكم التفاصيل:

1 - أثناء خروجك من المنزل يجب أن ترتدي ملابس قطنية خفيفة لونها أبيض وتجنب ارتداء الملابس الغامقة.

2 - يجب أن تعطي جسمك كمية الماء التي تحتاجها وأيضا شرب الكثير من السوائل وأيضاً تناول العصائر الطبيعية التي ستحمي جسمك من الرطوبة والجفاف.

3 - إذا كنت من ضمن الأشخاص التي تخرج من المنزل في فترة الصباح يجب أن تلتزم بارتداء القبعة والنظارة الشمسية لتحميك من أشعة الشمس.

4 - الابتعاد عن أشعة الشمس والتواجد في مكان رطب جيد التهوية.

5 - تشغيل التكييف ومنقي الهواء بالمنزل للتخلص من الأتربة والغبار الموجود بالهواء.

6 - أثناء خروجك من المنزل يجب غلق نوافذ الغرف بشكل جيد لمنع دخول مسببات الحساسية إلى المنزل.

أعراض حساسية الصيف

سيلان الأنف.

دموع العين.

حكة العين والأنف.

هالات سوداء تحت العين.

حرقة العين.

صفير الصدر.

السعال.

أمراض منتشرة في فصل الصيف

1 - فيروس كوكساكى الذي تتشابه أعراض بالأنفلونزا ويأتي خصيصاً للأطفال بكثرة في فصل الصيف.

2 - التسمم الغذائى الذي ينتقل عن طريق الغذاء ويبلغ ذروته خلال فصل الصيف، وتساعد الحرارة على نمو البكتيريا في الجسم.

3 - ضربة الشمس وارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب التعرض المباشر للإشاعة الشمس.

4 - الإكزيما وهي مرض جلدى شائع ومتكرر يسبب طفح جلدي على الجسم، وغالبًا ما تحدث الإكزيما بسبب الحساسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

5 - حساسية العين وهي من ضمن الأمراض المنتشرة في فصل الصيف بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس الفوق البنفسجية وتسبب في إحمرار وجفاف العين.

6 - الطفح الجلدي ويصيب الأطفال بكثرة يؤدى إلى الحكة وعدم الراحة وترك علامات في الجسم، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.