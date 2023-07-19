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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الدقهلية: الإسلام دين الوسطية وشعب مصر في محبة ورباط إلى يوم الدين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال والحب والتسامح ومصر ضربت أروع المثل في المحبة والإخاء وتسامح الأديان فيها تعدد الأديان السماوية يعيش شعبها في محبة ورباط إلى يوم الدين.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ احتفالية مديرية الأوقاف من داخل مسجد النصر بالمنصورة بذكري الهجرة النبوية الشريفة للعام الهجري 1445 بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.
وهنأ مختار - وفقا لبيان - أبناء المحافظة والشعب المصري والشعب المصري بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عاما مليئا بالخير واليمن والبركات على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية على هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة.
من جانبه، قال الشيخ صفوت نظير، إن للهجرة النبوية دروس وعبر ، أولى هذه الدروس والعبر التضحية والفداء أهم عوامل الإيمان الصادق، وثانيها بالإخاء والحب تبنى الدول وتبنى الشعوب وتتقدم، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الثقة في الله، والاعتصام بوعده، وأن أمره بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ورابعها حب الأوطان والدعاء لها مرتكز أساسي من مرتكزات الإيمان.

محافظ الدقهلية شعب مصر مصر الإسلام الدين الإسلامي

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