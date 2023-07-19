ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

صحة الدقهلية: فحص 228 ألفًا و559 مواطنًا ضمن "100 يوم صحة" بالمحافظة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 228 ألفًا و559 مواطنًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة، وذلك خلال 20 يومًا منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".
وأوضح مكين- وفقًا لبيان اليوم الأربعاء- أنه تم فحص 81 ألفًا و884 مواطنًا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى فحص 123 ألفًا و661 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، فضلًا عن 1661 سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين. 
وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى الكشف على 3 آلاف و844 طفلًا ضمن مبادرة "السمعيات"، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 10 آلاف و208 مواطنين ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عامًا فما فوق"، علاوة على فحص 6 آلاف و420 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.
وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كل الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

صحة الدقهلية وزارة الصحة بالدقهلية الكشف الطبى الصحة العامة

الأكثر قراءة

تقرير دنماركى يكشف قيمة انتقال إمام عاشور إلى الأهلى

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 19 يوليو 2023

"القاهرة الإخبارية": حريق بقاعدة عسكرية فى جزيرة القرم

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن ضم إمام عاشور والأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد

اليوم.. استئناف لاعب كرة قدم على حبسه لسرقة "ورقة زواجه العرفى"

علاجات منزلية فعالة للتخلص من ألم الأسنان ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى