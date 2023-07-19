صحة الدقهلية: فحص 228 ألفًا و559 مواطنًا ضمن "100 يوم صحة" بالمحافظة

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور شريف مكين، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 228 ألفًا و559 مواطنًا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة، وذلك خلال 20 يومًا منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأوضح مكين- وفقًا لبيان اليوم الأربعاء- أنه تم فحص 81 ألفًا و884 مواطنًا من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى فحص 123 ألفًا و661 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، فضلًا عن 1661 سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى الكشف على 3 آلاف و844 طفلًا ضمن مبادرة "السمعيات"، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 10 آلاف و208 مواطنين ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عامًا فما فوق"، علاوة على فحص 6 آلاف و420 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كل الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.