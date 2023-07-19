اليوم.. "الوثائقية" تعرض خامس حلقات سلسلة "الأعيان" عن فخري عبدالنور

أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض خامس حلقة من سلسلة "الأعيان"، والتي كانت بدأتها في شهر يونيو الماضي، وذلك عن فخري عبدالنور، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء.

سلسلة الأعيان

سلسلة الأعيان، هي سلسلة تتناول سيرة عدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبدالحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبدالنور، وأحمد باشا قرشي.

تُوثق الحلقات في متنها التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها مصر في هذه الحقبة، من خلال رصد الأدوار المهمة التي قدمها هؤلاء "الأعيان" لدعم الأمة المصرية على جميع الأصعدة، سواء بالمال أو الجهاد.

وتعرض السلسلة مجموعة من الوثائق والشهادات التي ترصد حجم التحديات التي واجهتها الرأسمالية الوطنية من أجل تقوية الاقتصاد المصري، وتمصير الصناعات التي كانت حكرًا على الأجانب وحدهم دون شريك محلي لهم، مثل صناعة الغزل والنسيج.



