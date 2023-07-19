محافظ أسوان يلتقي مع وفد مؤسسة "أم حبيبة"

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مؤسسة أم حبيبة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة التى تساهم فى تأهيل الشباب لسوق العمل وذلك بحضور مسئولى المؤسسة ومشروع قوى عاملة مصر، والمحافظة.

وطالب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأهمية استثمار أى أفكار أو مهارات أو ابتكارات بشكل إيجابى، مع تحقيق البراند الأعلى للمنتجات المختلفة للوصول للمنافسة المطلوبة فى الأسواق العالمية وذلك من خلال التسويق الإلكترونى.

ولفت محافظ أسوان، إلى ضرورة تنظيم ورش عمل خاصة بذوي الهمم، علاوة على الاهتمام بدعم كافة البرامج التدريبية الهادفة لتمكين المرأة، تواكبا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن، وتحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالدور المتميز والجهود العديدة التى تقوم بها مؤسسة أم حبيبة لتكون بذلك من المؤسسات الفاعلة والنشطة التى تساند بحق الجهود التنفيذية لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى فى كافة القطاعات.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة حنان الجندي، مختلف أوجه التعاون بين كل من مؤسسة أم حبيبة ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تهدف إلى تحسين آليات التدريب والتوظيف بمحافظة أسوان.

وأوضحت أنه تم تحقيق سلسلة من الإنجازات بين المؤسسة والمشروع، وهو الذى أثمر عن تدريب ما يزيد عن 200 شاب وفتاة، وتوظيف 172 بمحافظات أسوان وأسيوط والمنيا، وهو الذى يتكامل مع الدور الذى تقوم به المؤسسة لتمكين المرأة والشباب بأسوان، وأهمية دور مؤسسة أم حبيبة كأحد أذرع التنمية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.