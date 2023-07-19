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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى ميلاد "ستموني".. تعرف على أهم أعمال فؤاد خليل الفنية

فؤاد خليل
فؤاد خليل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الدكتور فؤاد خليل، حيث ولد في 19 يوليو عام 1940، وتوفي في 9 أبريل عام 2012، واشتهر خليل بتجسيد الأدوار الكوميدية، وكان أشهرها شخصية ستمونى فى فيلم الكيف بجانب الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

 

حياة فؤاد خليل

لم يكن يكمل عقده الثانى ليبدأ مسيرته الفنية، وكون فريق مسرحى مع بعض من أصدقائه وكان أبرزهم الفنان محيى إسماعيل، ودرس طب الأسنان، وتخرج عام 1961، ولكن يعتبر ظهوره الأول عام 1968، حيث ظهر فى مسرحية سوق العصر، ثم انتقل إلى العمل فى السينما والتلفزيون، واشتهر بدوره فى فيلم الكيف حيث جسد شخصية ستمونى.

فؤاد خليل والمرض

فى عام 2004، أصيب فؤاد خليل بشلل وجلطة فى القلب، وتوقف عن نشاطه الفنى، وعانى كثيرًا حتى حصل على جواب علاج على نفقة الدولة، ليرحل عن عالمنا فى 9 أبريل 2012، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عاما.

الأعمال المسرحية

- مع خالص تحياتي.
- واختم بالعشرة
- افرض
- دربكة همبكة 
- يا أنا يا أنت
- الدنيا مقلوبة
- عايلة محصلتش
- وشك حلو
- عيله ماحصلتش
- رجل مجنون جدا
- الدنيا مقلوبة
- راقصة قطاع عام
- في بيتنا حسنين 
- على الرصيف 
- واد عفريت 
- العسكري الأخضر 
- الرصاصة لاتزال في جيبي 

الأعمال الفنية

- حبك نار 
- صايع بحر 
- عايز حقي 
- حرامية في كي جي تو
- جاءنا البيان التالي 
- فارس ظهر الخيل
- شورت وفانلة وكاب 
- الأجندة الحمراء 
- الكاش.. ماشي 
- الجنتل 
- رسالة إلى الوالي
- أبو خطوة
- الخطيئة السابعة 
- الصاغة
- اللومنجي
- عنتر زمانه
- يا تحب يا تقب
- لولاكي
- تووت تووت 
- فتحية والمرسيدس
- خبطة العمر
- نصف دسته مجانين
- اقتل مراتي ولك تحياتي
- قسمة ونصيب 
- البيضة والحجر
- النصاب والكلب
- الشيطانة التي أحبتني 
- الذل
- حارة برجوان
- كراكيب 
- الدنيا على جناح اليمامة 
- الحقونا 
- ليلة القبض على بكيزة وزغلول 
- وصية رجل مجنون
- جري الوحوش 
- عبقري على ورقة دمغة 
- التعويذة
- المليونيرة الحافية
- شارع السد 
- امرأة مطلقة 
- الكيف (1985)
- تزوير في أوراق رسمية (1984)
- الطائرة المفقودة
- شوارع من نار
- احترس من الخط
- نص الليل 
- قضية الأستاذة عفت
- المطب
- حواء 2000
- السقوط
- المضيفات الثلاثة
- ليل وغوازي
- نقولك ولا تزعلش
- المحضر
- المطربون في الأرض
- طريق الشيطان 
- ليل وليا
- اللعيبة 

الأعمال التلفزيونية

- إنه إنسان
- ليلة طويلة 
- اللص الذي احبه
- برديس 
 

فؤاد خليل الأدوار الكوميدية الكيف حياة فؤاد خليل ستمونى محي إسماعيل القلب

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