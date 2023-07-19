بالتزامن مع الصيف.. أطعمة تزيد من حرارة الجسم يمكنك تجنبها

مع تعرض البلاد لارتفاع كبير في درجات الحرارة، يجب علينا الإنتباه جيدًا لنوعية الطعام والمشروبات التي نتناولها، والتي تسبب ارتفاع درجة الحرارة بالجسم والتعرق.

وفي هذا التقرير نقدم مجموعة من الأطعمة والمشروبات يجب الابتعاد عنها في فصل الصيف لأنها ترفع حرارة الجسم، كما قال الدكتور أحمد أبو عيطة أخصائي التغذية والسمنة والنحافة.

يقول أبو عيطة إنَّ هناك بعض المشروبات والأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم وتقلل فرص التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، حيثُ تسمى الحرارة التي ينتجها الجسم عن طريق هذه الأطعمة التكوين الحراري الناجم عن النظام الغذائي، والتي تساعد الطاقة المنبعثة أثناء الهضم والاستيعاب في النهاية على زيادة حرارة الجسم بشكل كبير.

من بين هذه الأطعمة التي تزيد من حرارة الجسم بالصيف، وتقوم بتوليد الحرارة، هي التوابل مثل القرفة والزنجبيل والكركم والثوم والقرنفل والفلفل أيضًا، والتي تحتوي على مواد كيميائية نباتية تعمل كمزيلات للاحتقان ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وتحسين الدورة الدموية.

وبحسب أخصائي التغذية والسمنة والنحافة، فإنَّ المشروبات الساخنة بالتأكيد تزيد من حرارة الجسم، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع الحرارة بشكل مفاجيء.

وينصح الطبيب بالتقليل في تناول الأطعمة المشوية والمحمصة التي تحفز الجسم على إنتاج حرارة إضافية، ويمكن تناول الفواكة والخضروات الموسمية مثل الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والجزر واليقطين والفيتامينات A و B و C التي تعزز المناعة وتحارب الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الالتهابات.

ويمكن تناول بعض المشروبات المحتوية على الكافيين مثل مشروبات الطاقة والقهوة والشاي، حيثُ إنَّ المستويات العالية من الكافيين تساعد الجسم على الجفاف المضاد للحرارة.

كما يمكن التقليل من المكسرات مثل السمسم واللوز والجوز، والتي تسبب ارتفاع حرارة الجسم، فضلاً عن الفول السوداني، كونه غني بالكربوهيدرات، ممَّا يزيد من حرارة الجسم ويسبب التعرق.

أيضًا تتسبب اللحوم الحمراء أو البروتين الحيواني بصفة عامة في رفع درجة حرارة الجسم ويسبب العرق.