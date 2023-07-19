هانى الناظر يقدم نصيحة للفتيات من أجل شعر صحى وقوى

بالتزامن مع حالة الارتفاع الشديدة في الحرارة يبحث العديد من الفتيات على وصفات طبيعية لحماية الشعر من ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف الدكتور هاني الناظر، طبيب الجلدية، عن وصفة من أجل حماية الشعر وكثافته في هذه الأيام.

وقال هاني الناظر، في منشور لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "خبر حلو للذين يبحثون عن وسيلة لإنبات الشعر وزيادة كثافته بوسائل طبيعية بعيدا عن الأدوية والكيماويات الموضعية وتقليلا للمصاريف، فقد ثبت علميا أن دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (أكليل الجبل) المخفف بالماء يساعد بشكل ملحوظ على إنبات الشعر وزيادة كثافته خلال فترة من ثلاث لستة شهور.. انطلقوا".