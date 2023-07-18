التيار الإصلاحى يناشد الرئيس العفو عن باتريك جورج

ناشد التيار الإصلاحى الحر الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ، والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، المحكوم عليه من محكمة أمن طوارئ اليوم الثلاثاء 18 يوليو، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، طبقًا لصلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية، موضحًا أنه كان قد سبق الإفراج عنه من قبل كمحبوس احتياطى.

وأوضح التيار الإصلاحى الحر أن باتريك جورج زكي من مواليد مدينة المنصورة، لأب وأم مصريين مسيحيين، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، للحصول على درجة الماجستير في برنامج إيراسموس موندوس، في دراسات المرأة والجندر.

كما يقوم بإجراء بحوث حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقرًا لها، مشيرًا إلى أن مجال دراسته مفيد للمناقشات الدائرة حول حقوق الإنسان فى المحور السياسي، وحول المرأة فى المحور المجتمعي، لذلك يطالب التيار الإصلاحى الحر مجلس الأمناء بضم الباحث باتريك زكى إلى الحوار الوطني فى حالة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدته الإفراج عنه.

وأكد التيار الاصلاحى الحر أن لجنة العفو الرئاسى بعد توسعة الرئيس لها وضم لها شخصيات جديدة وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث بعض حالات المحبوسين احتياطيًا والتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عنهم ودمجهم بعد ذلك فى المجتمع، قد ساهمت بشكل كبير فى الأجواء الإيجابية التى ظللت الحوار الوطنى وجلساته، لافتًا إلى أن الإفراج عن باتريك زكى سيكون خطوة من خطوات لجنة العفو الرئاسي على طريق استمرارها فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الوطنى الذى يتابع الرأى العام المحلى والدولى جلساته باهتمام كبير.