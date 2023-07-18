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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: تحالف العمل الأهلى ذاتى الإدارة ومستقل ماليًا وإداريًا

محمود فوزي
محمود فوزي

 قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أصحاب الخبرات الحقيقية في العمل الأهلي أقروا أن التنسيق عاد بالنفع على الجمعيات ووسع دائرة النشاط.

 وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحالف لا يعفي أي عضو من أي التزام تجاه الدولة من حيث الرقابة والمتابعة، ومن حق أي عضو يباشر عمله العام سواء بمفرده أو ضمن التحالف. 

التحالف كيان ذاتي الإدارة والتوجيه

وأوضح أن التحالف كيان ذاتي الإدارة والتوجيه، وديمقراطي التشكيل والعمل، ومستقل ماليًا وفنيًا وإداريًا، هذا هو التحالف باختصار، مشيرًا إلى أن المقصود بكلمة "غير هادف للربح" لا يعني أن مشروعات العمل الأهلي لا تربح، لكن المقصود أن العمل الأهلي يربح ثم يدير أمواله دون أن تدخل الأرباح جيوب أصحاب العمل الأهلي.

المستشار محمود فوزي التحالف مستقل فنيا وإداريا العمل الأهلي

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