محافظ المنوفية يشدد على الأرشفة الإلكترونية لملفات التقنين والتصالح

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف الحالى ومعدلات الأداء بملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتسريع منظومة العمل والانتهاء من إجراءات الأرشفة الإلكترونية لكافة الملفات والتحديث الدائم والمستمر لجميع البيانات لضمان إعطاء دفعة قوية لتسريع إنجاز المهام المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية، بحضوراللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد هشام عبد الصمد المستشارالعسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرى إدارات الشئون القانونية والمالية ونظم المعلومات والتحول الرقمى والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق.



وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية باستمرارالمتابعة الدقيقة لرصد كافة التعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورى معها، مع متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإزالة أى متغيرات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المعتدين، كما استعرض جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الإزالات خلال أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وكلف المحافظ باستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بنطاق الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية وعرض التقارير الدورية للوقف على الموقف الحالى واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد كافة شكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية والصفحة الرسمية للمحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الإدارى داخل دواوين الوحدات المحلية وتبني الرؤى والأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.