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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال الإحتفالية

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1445 ه‍ وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد خاتم المرسلين بحي العمرانية.


بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم يتبعها كلمة الدكتور  السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية من مكة للمدينة، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.

حضر الاحتفالية السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري مديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز  العمرانية ووالهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق والمنيرة الغربية  وأبو النمرس والعياط والحوامدية ولفيف من الأئمة والوعاظ.

 

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