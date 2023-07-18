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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تاج الدين: اتخذنا إجراءات وقائية لمكافحة الناموس فى قنا.. وأعراض حمى الضنك بسيطة

تاج الدين
تاج الدين

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل المرض الغامض الذي أصاب بعض المواطنين في نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة قوص بمحافظة قنا، قبل أيام.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن الأعراض التي ظهرت من ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في المعدة، هي أعراض حمى الضنك، وهي موجودة في جميع مناطق العالم، وأعراضها بسيطة، ولا تحتاج للمستشفيات.

ونصح بعدم تناول أي مسكنات، عدا الباراسيتامول، مردفًا: "اطمنوا حمى الضنك مرض له علاج وموجود في كثير من دول العالم".

ولفت إلى أن أعراض المرض بسيطة و99% من الحالات المصابة تستجيب للعلاج، مؤكدًا أن حمى الضنك لا تنتقل من إنسان لإنسان، والعدوى تكون من خلال الناموس أو البعوض الذي ينتشر في مناطق التجمعات المائية، ومكافحته تتطلب وضع ستائر لتفاديها، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية ومقاومة للناموس في قرية العليقات بقنا.

حمى الضنك أعراض حمى الضنك تاج الدين مستشار الرئيس

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