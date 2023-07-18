موعد انتظام إمام عاشور فى مران الأهلى ورقم قميصه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موعد انتظام إمام عاشور لاعب الفريق الجديد في التدريبات الفترة المقبلة.

وأعلن الأهلي، مساء الثلاثاء، ضم إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركي بعقد يمتد لخمس سنوات.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم، أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب الدولي إمام عاشور.

قال مصدر داخل الأهلي لـ"الدستور" إن عاشور سينتظم في تدريبات الأهلي بعد مباراة المصري الأخيرة في الدوري يوم 26 يوليو الجاري.

وأضاف أن عاشور سينتظم في المران عقب فترة الراحة التي سيأخذها اللاعبون لمدة أسبوعين بعد انتهاء الدوري، موضحًا أن عاشور أكمل الفحوصات الطبية بشكل كامل واللاعب جاهز بدنيًا بنسبة 100%.

وأتم المصدر عن رقم قميص اللاعب مع الأهلي أن ذلك سيتحدد مع اللاعب بعد عودته من الإجازة، بالتنسيق مع اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المتوقع أن يكون أول ظهور للاعب بقميص الأهلي في الأول من سبتمبر، وهو الموعد المقترح لمباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.