مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان يزور السعودية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في جدة، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى المملكة لودفيك بوي.