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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان يزور السعودية

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في جدة، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى المملكة لودفيك بوي.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي جدة لبنان جان إيف لودريان

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