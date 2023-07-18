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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باتيلي يؤكد الدعم الأممي لجهود الحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي

باتيلي ورئيس المؤسسة
باتيلي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مساء الثلاثاء، التأكيد على دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بمكتبه في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "التقيت اليوم برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد فرحات بن قدارة، وتباحثنا حول الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة وحيادية ونزاهة هذه المؤسسة الوطنية، باعتبارها ركيزة حيوية وأساسية لدعم الاقتصاد الليبي".

أضاف:"خلال الاجتماع، شددت على الضرورة الملحة للنأي بقطاع النفط عن الاستقطاب السياسي، مع  التشديد على ضمان عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم، وعدم الزج به في أي نزاعات سياسية أو اجتماعية".

من جانبه أكد بن قدارة التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

كانت وزارة النفط الليبية حذرت الأحد الماضي، من فرض حالة القوة القاهرة؛ بعد توقف الإنتاج فعليا في حقلي الشرارة والفيل، وتزامنًا مع اعلان حكماء منطقة الجنوب الشرقي في ليبيا، عن إغلاق حقول نفطية في منطقتي السرير وتازربو، ما يرفع عدد الحقول المغلقة على خلفية احتجاز وزير المالية فرج بومطاري في طرابلس إلى أربعة.

أهمية إيجاد حلول لإجراء الانتخابات

وقبل ساعات من هذا اللقاء التقي باتيلي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث ناقش الجانبان الحاجة الملحة للتوصل إلى حلول وسط تمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا، فضلًا عن استعراضهما تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.

وقال باتيلي عقب اللقاء في تغريدة له، جددت خلال اللقاء "التعبير عن دعمي لآلية الرقابة المالية التابعة للمجلس الرئاسي، وأثنيت على منهجية تشكيلها القائمة على أساس المشاورات التوافقية. من المهم أن تحذو المؤسسات الأخرى هذا النموذج من الشراكة والشمول".

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المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنتاج النفط الليبي دعم الأمم المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي فرحات بن قدارة

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