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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتهاء بنسبة 90% من أعمال التطوير بمنطقة أهرامات الجيزة

عمرو جزارين
عمرو جزارين

قال  المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة الشركة المنفذة لتطوير منطقة الأهرامات، إنه تم الانتهاء من نحو 90% من أعمال الانشاءات التي تجرى حاليا لتطوير منطقة أهرامات الجيزة؛ لتصبح المنطقة مؤهلة للتشغيل بكامل طاقتها قريبًا موضحا ان الهدف من تطوير منطقة الاهرامات هو تحسين التجربة السياحية  المقدمة للزوار الاهرامات سواء من السائحين الأجانب والمصريين. 

وأضاف جزارين فى تصريحات لدستور على هامش الجولة بمنطقة الأهرامات، أنه يتم تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات سياحية تليق باسم مصر ومكانتها في العالم، وذلك في وسط اهتمام كبير من الدولة للنهوض بالقطاع السياحي والأثري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، من خلال أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية، لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص، والشراكة في عملية التنمية التي تجري بالبلاد.

وأوضح أن الفترة المقبلة، ومع بدء التشغيل بكامل الطاقات، ستتحول المنطقة إلى منطقة زيارات عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لافتاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن المبنى يدعو إلى الفخر كونه سيصبح واحدا من أفضل مراكز استقبال السائحين بالمناطق الأثرية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الهدف من المبنى هو تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات، لافتًا أن المبنى سيضم قصصًا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحًا وافيًا للمنطقة، فضلًا عن دور سينما لعرض فيلمًا وثائقيًا للسائحين عن قصة بناء الأهرامات بصوت عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس والممثل العالمي كيفن كوستنر، وهو الأمر الذي يقدم نبذة عن الحضارة المصرية ومنطقة الأهرامات بشكل أكثر من رائع.

وأشار إلى أنه تم بناء مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضًا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، وتقديم استعراض لرحلة زيارة الأهرامات وفقًا لأحدث النظم والتطورات العالمية.

الأهرامات تطوير منطقة الأهرامات خدمات سياحية التجربة السياحية المواقع الأثرية

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