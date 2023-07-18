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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقطاع التيار بأجزاء في المنصورة بعد اصطدام ميكروباص بمحول كهرباء

الكهرباء
الكهرباء

شهدت منطقة شارع سكة سندوب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، انقطاع التيار الكهربائي بعدما تسبب اصطدام سائق ميكروباص بمحول، في انقطاع للتيار الكهربي وذلك بعدما انحرفت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالمحول مما تسبب في تلف المحول.
 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة سندوب  دائرة القسم.
 

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( د ل أ ٨٤٣٢ - أجرة) ميكروباص قيادة " محمد .ا.م.أ"،  33 عامًا، سانق ، ومقيم شارع محمد فتحى دائرة القسم ويحمل رخصة تسيير سارية ، وبدون رخصة قيادة، بشارع سكة سندوب -دائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة ، مما أدى إلى انحرافه واصطدمه بمحول كهرباء تابع لشركة كهرباء غرب المنصورة ، وتسبب في حدوث بعض التلفيات بالمحول وانقطاع التيار الكهربائي عن شارع طه حسين - دائرة القسم .
بسؤال فؤاد إبراهيم فؤاد ابراهيم، 42 عامًا، رئيس شبكة كهرباء غرب المنصورة أتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.


وبسؤال قائد السيارة أكد انحراف عجلة القيادة دون قصد منه ما تسبب في وقوع الحادث.
 

جرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية، وحرر عن ذلك المحضر اللازم  بقسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات

شارع سكه سندوب المنصورة الدقهلية التيار الكهربائي سائق

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