ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف تفاصيل استغاثة فتاة لحماية والدها من بلطجية في الإسكندرية

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام (شقيقين) بممارسة أعمال البلطجة على والدها بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بتاريخ 10 الجارى من (أحد الأشخاص ونجله "بهما إصابات بأماكن متفرقة") بتضررهما من (شقيقين) جميعهم مقيمون بدائرة القسم  لتعديهما عليهما بالضرب بعصى خشبية مُحدثين إصابتهما على إثر مشادة كلامية بزعم قيام أحد المشكو فى حقهما بمعاكسة (نجلة الشاكى الأول "صاحبة الحساب القائم على النشر")  حيث تم ضبط المشكو فى حقهما.

 

وبمواجهتهما أنكرا قيامهما بمعاكسة نجلة الشاكي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وباستدعاء صاحبة الحساب المشار إليه وسؤالها عللت قيامها بالنشر خشية تجدد الخلافات وطلبت أخذ التعهد اللازم على المشكو فى حقهما بعدم التعرض لهم، حيث تم استدعائهما وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض لهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد الحسابات الشخصية التواصل الإجتماعى فيس بوك التواصل الاجتماعي النيابة العامة تواصل الاجتماعي قسم شرطة الدخيلة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ممارسة أعمال البلطجة

الأكثر قراءة

استخراج جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار

المهن الموسيقية تتراجع عن إلغاء حفل ترافيس سكوت

"جثة و2 مصابين".. الصور الأولى من موقع عقار الخليفة المنهار (صور)

محافظ البنك المركزي: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية

كشف تفاصيل استغاثة فتاة لحماية والدها من بلطجية في الإسكندرية

إخلاء العقارات المجاورة لعقار الخليفة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى