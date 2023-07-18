خبير اقتصادى: تونس تتحمل تداعيات ما يقع فى المنطقة (فيديو)

قال الدكتور الحبيب عويلي، الخبير الاقتصادي، إننا نشهد توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي، ولكنها مجرد إعلان النوايا يمكن أن تتم أو لأ، وأمامها مسافة وأكثر من وقت لأكثر من مراجعة.

وأضاف عويلي، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المذكرة والعين الأوروبية تأتي على موضوع الهجرة بالأساس، ولذلك الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية ليست هي الموضوع الأصلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تونس بصدد حمل وزر منطقة بالكامل في تحولات عديدة تبين من خلالها أن دول الساحل على الحدود التونسية، ولا بد أن نشير إلى كم ستتحمل هذه البلاد، وكم يلزم من ميزانيات واستثمارات وقرارات جريئة بين دول الشمال والجنوب.

إقراض الاتحاد الأوروبي مبلغ 900 مليون يورو

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إقراض الاتحاد الأوروبي مبلغ 900 مليون يورو إلى تونس سيتم دفعهم بالتقسيط، وأن مبلغ 150 مليون يورو لا تساوي حق لعب كرة قدم، وأمام تونس فرص أخرى، خاصة أنها سوف تتحمل تداعيات ما يقع في المنطقة.

وتابع: كنا نتوقع قرارات أكثر جرأة من الجانب الأوروبي، منها تمكين التونسيين من رفع التأشيرة عنهم، منوهًا بأن الحروب الواقعة في عدد من الدول الإفريقية ليست مشكلة تونس، أو المنطقة، ولكنها تؤثر عليها بشكل كبير.