رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد حتى 2028

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، الثلاثاء، تجديد عقده مهاجم ماركوس راشفورد لمدة 5 سنوات مقبلة حتى عام 2028.

وبذلك تمكّن فريق "الشياطين الحمر" من الحفاظ على أبرز ركائزه الهجوميّة.

ويعدّ راشفورد صاحب الـ 25 عامًا خريج مدرسة اليونايتد وهو من أبرز المهاجمين على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية.

ولعب راشفورد 56 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات سجّل خلالها 30 هدفًا.

كما خاض المهاجم الإنجليزي 53 مباراة دوليّة مع منتخب "الأسود الثلاثة" سجّل خلالها 16 هدفًا.