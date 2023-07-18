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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد حتى 2028

راشفورد
راشفورد

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، الثلاثاء، تجديد عقده مهاجم ماركوس راشفورد لمدة 5 سنوات مقبلة حتى عام 2028.

وبذلك تمكّن فريق "الشياطين الحمر" من الحفاظ على أبرز ركائزه الهجوميّة. 

ويعدّ راشفورد صاحب الـ 25 عامًا خريج مدرسة اليونايتد وهو من أبرز المهاجمين على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية. 

ولعب راشفورد 56 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات سجّل خلالها 30 هدفًا. 

كما خاض المهاجم الإنجليزي 53 مباراة دوليّة مع منتخب "الأسود الثلاثة" سجّل خلالها 16 هدفًا.

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