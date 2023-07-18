المصريين الأحرار بالسويس ينظم مهرجانا لألعاب القوى

نظم حزب المصريين الأحرار بالسويس مهرجان ألعاب القوى للأطفال من خلال اللجنة الرياضية بالحزب برئاسة الكابتن محمد صوفي مدرب منتخب مصر لألعاب القوى سابقا ورئيس اللجنة الرياضية بالحزب بالسويس، وبقيادة عادل فاضل عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار والأمين العام للحزب بالسويس.



شارك في مهرجان ألعاب القوى ما يقرب من 200 طفل من مختلف الأعمار التي تتراوح ما بين 6 سنوات إلى 12 سنة من جميع أحياء السويس وبحضور الكابتن ضيف على رئيس منطقة السويس لألعاب القوى.



وقام بالإشراف وتنفيذ التسابق والألعاب الكابتن محمد صوفي وأبطال من مركز موهوبي ألعاب القوى التابع للاتحاد.

وصرح عادل فاضل عضو الهيئة العليا والأمين العام للحزب بالسويس بأن من قام بطرح فكرة المهرجان هو الكابتن محمد صوفي رئيس اللجنة الرياضية بالسويس وتحت رعاية الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبة تراضى الأمين العام والدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الرياضية بالمركزية ولاهتمامنا بالشأن الرياضي وتدعيم أبنائنا الموهوبين في الرياضة التي هي أحد محاور القوى الناعمة لبناء المجتمع وتحقيق دعائم السلام والتي حظيت باهتمام واسع وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكونها إحدى ركائز الأمن القومي.



كما قدم فاضل الشكر لمنطقة السويس لألعاب القوى على اهتمامها ومشاركتها ومعبرا عن تقديره للموهوبين المشاركين من أبنائنا بالجمعيات والمدارس والكنائس وأولياء الأمور الداعمين لابنائهم بالحضور معهم.

وأشاد القس يسطس عزت بإيبارشية السويس بكفاءة تنظيم المهرجان والمستوى الراقى فى التعامل وكفاءة المدربين والقائمين على المهرجان كما اعرب عن سعادته بمشاركة الأطفال فى مهرجان العاب القوى والذى أصر على الحضور بنفسه مع أولاده لدعمهم ومشاركتهم سعادتهم بالمهرجان.



وأعرب الكابتن محمد صوفي عن سعادته بقوله عندما شاهدت كمية السعادة التي غادر بها أطفالنا الملعب عقب اختتام مهرجان ألعاب القوى للأطفال تيقنت بأن جميع من وقف خلف هذا النجاح عمل بجد وإخلاص.

فلا يسعنا إلا أن نرفع لأمثالهم القبعة إحتراما وتقديرا لمجهوداتهم وتقدم لهم بالتحية العطرة للجميع ولجميع الأبطال.



ساعد في تنظيم مهرجان ألعاب القوى أحمد البرلسي أمين التنظيم وأمانة الشباب بقيادة رامي عبد الباسط وهاني هنري مساعد رئيس اللجنة الرياضية.

وشارك بالحضور عدد من قيادات الحزب بالسويس لدعمهم لأبنائنا الموهوبين وهم:

سماح مهدي أمينة المرأة والمهندس سامح إبراهيم وسامح نبيه أعضاء هيئة المكتب بالحزب ورأفت إدوار رئيس اللجنة الإعلامية بالحزب بالسويس ومساعده فتحي صلاح ونعمه كمال مساعد رئيس لجنة الطفولة الحزب.

وفي ختام المهرجان تم توزيع شهادات الاتحاد الدولي الخاصة بمهرجان أطفال ألعاب القوى على جميع المشاركين والتقاط الصور التذكارية مع جميع الموهوبين والحاضرين.