خالد الجندى: الهجرة موجودة ليوم الدين وهى مقياس طاعة الله (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحدث هو الهجرة، وفعله "هجر"، ويقتضي حاجتين لا ثالث لهما، الترك والإقبال، لا بد لتحقق الهجرة أن تترك شيئًا وتذهب لشيء، ولو لم يحدث ذلك فلا معنى للهجرة، فلا هجرة للاشىء.

أضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الهجرة بالمعنى الخاص هي الانتقال من مكة إلى المدينة وانتهت بفتح مكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"، موضحًا أن الهجرة بالمعنى العام مفتوحة إلى يوم القيامة.

وتساءل الجندي: "هل الهجرة خاصة بالصحابة؟" الجواب لا، فهي دين الصالحين وأسلوب المصلحين وشعار الناس أجمعين، فالهجرة هي سلوك الأنبياء وأساليب المرسلين وأوامر رب العالمين ومقياس الطاعة لله.

https://www.youtube.com/watch?v=Gtc1o5Gg_c4