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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق صادق: فخور ببرونزية بطولة العالم للخماسى الحديث

طارق صادق
طارق صادق

أكد طارق صادق، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، صاحب برونزية منافسات الفردي ببطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا، أنه كان يتمنى حصد الميدالية الذهبية وأنه كان قريبًا للغاية، خاصة في الجولة الأخيرة.

واستضافت مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

أضاف طارق أنه خسر الذهبية في آخر ١٠٠ متر بالبطولة، مؤكدًا أن المنافسة كانت قوية للغاية ولولا الإصابة التي التي المت به قبل البطولة وعطلته لأربعة أشهر كاملة قبل أن يستعيد لياقته قبل البطولة بأيام بسيطة.

وعن منافسة الموانع قال إنها كانت تجربة جديدة ممتعة رغم صعوبتها بسبب الظروف الجوية الا أنه كان قادرًا علي اجتيازها بشكل مميز بعد تدربهم عليها خلال الفترة الماضية.

ووجه طارق صادق الشكر لمدربي المنتخب على مجهودهم الكبير خلال الفترة الماضية والذي كان السبب الرئيسي بعد توفيق الله في حصد الميدالية البرونزية.

وخص صادق الفريق الطبي لمنتخب الخماسي بالشكر بعد مجهودهم الكبير لعلاج إصابته وإعداده جيدًا للحاق بالبطولة ليحقق إنجازًا كبيرًا بالفوز بالبرونزية والمساهمة فى تتويج الفرق بالميدالية الذهبية.

وسيطر المنتخب الوطني علي منصات التتويج بالبطولة واحتلت مصر المركز الأول في جدول الميداليات برصيد 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب، وفريدة خليل في فردي الشابات، فريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت زكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي وسارة محمد.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات وفضية تتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر عامر.

وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبًا ولاعبة يمثلون 35 دولة، بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردًا.

شارك في بطولة العالم 35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

بوركينافاسو الميداليات الفضية فريق الشباب المكون من طارق تامر المنتخب الوطني طارق صادق طارق صادق لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث

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