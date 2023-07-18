ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة وإنقاذ سيدة من أسفل الأنقاض

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني

شهدت منطقة الخليفة منذ قليل انهيار عقار سكني، وقد هرعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ورجال المباحث  إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني للتعامل مع الموقف.

وتبين من المعاينات الأولية، أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، فيما كثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار.

ونجحت الجهود في  انتشال سيدة من أسفل الأنقاض بها إصابات وشخص آخر وجارٍ انتشال باقي الأشخاص. 

كانت قد تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ورجال الأمن وجارٍ البحث عن ناجين.

اسفل الانقاض الحماية المدنية رجال الحماية المدنية قوات الحماية المدينة فرض كردون أمني عقار الخليفة المنهار

الأكثر قراءة

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2024 لجميع السنوات

مصدر بالتموين: خروج مصر من اتفاقية الحبوب لن يؤثر على احتياجاتنا من القمح

بسبب ابنة عمها.. سيدة تخلع زوجها لشكه فى سلوكها

أمناء الحوار الوطنى يناشد الرئيس السيسى الإفراج عن باتريك زكى

انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة وإنقاذ سيدة من أسفل الأنقاض

البرلمان الأوروبى: لا مفاوضات مع تركيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى