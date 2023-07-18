انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة وإنقاذ سيدة من أسفل الأنقاض

شهدت منطقة الخليفة منذ قليل انهيار عقار سكني، وقد هرعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، ورجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني للتعامل مع الموقف.

وتبين من المعاينات الأولية، أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، فيما كثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار.

ونجحت الجهود في انتشال سيدة من أسفل الأنقاض بها إصابات وشخص آخر وجارٍ انتشال باقي الأشخاص.

كانت قد تلقت قوات الحماية المدنية، بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ورجال الأمن وجارٍ البحث عن ناجين.