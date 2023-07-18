نصائح لمرضى الضغط خلال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة لمدة لا تقل عن أسبوع في مصر، بسبب القبة الحرارية التي تضرب البلاد وتسيطر على جميع المحافظات.

وفي ذات السياق حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى الضغط من تلك الحرارة المرتفعة بسبب ما يمكن أن يحدث لهم من مضاعفات صحية خطيرة بسبب تلك الأجواء الحارة.

لذلك يقدم «الدستور» من خلال السطور التالية نصائح لاصحاب مرضى الضغط في ظل ارتفاع درجات الحرارة حسب موقع ديلي ميل البريطانية:

يحتاج المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى المزيد من أكواب الماء خلال فصل الصيف، فمع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يبدأ مرضى ارتفاع ضغط الدم في كل مكان بالقلق.



مع زيادة التعرق والرطوبة، يميل معظم الناس إلى الإصابة بالجفاف وفقدان الأملاح الأساسية مثل البوتاسيوم والصوديوم، ويمكن أن يؤدي الطقس الحار أيضًا إلى خفض ضغط الدم ، مما قد يمثل مشكلة لدى بعض المرضى.

ولكن من الممكن لمريض ارتفاع ضغط الدم أن يحافظ على صحته خلال فصل الصيف، كل ما عليهم فعله هو وضع النصائح الصحية التالية في الاعتبار:

نصائح لاصحاب مرضى الضغط خلال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

1. رطب كل شيء للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة:

يبدأ الجسم في التعرق خلال فصل الصيف من أجل التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ، والذي في الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، خاصة في المرضى الذين يتناولون أدوية مدرة للبول ، يمكن أن يتسبب موسم الصيف في انخفاض ضغط الدم، و يمكن أن يؤدي تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة أيضًا إلى نفس الاستجابة ، لأنها أيضًا مدرة للبول بطبيعتها، قد يؤدي انخفاض ضغط الدم هذا في النهاية إلى مضاعفات خطيرة،

الخطوة البسيطة لمنع كل هذه المشاكل هي التأكد من شرب 8-10 أكواب من المياه يوميًا، إذا كنت تشرب القهوة أو الشاي ، فقم باعتدال الكمية إلى كوب أو كوبين من الشاي وفنجان واحد فقط من القهوة في اليوم.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في فصل الصيف:

تمرن خلال الصيف ولكن دائمًا في وقت لاحق من اليوم

بغض النظر عن الموسم ، من المهم أن تحرك جسمك وأن تمارس بعض التمارين الرياضية كل يوم، ولكن هنا تكمن المشكلة خلال فصل الصيف ، من الأفضل حجز أمسياتك لممارسة التمارين الرياضية فمع زيادة الرطوبة والحرارة ، من المهم الابتعاد عن الشمس في ساعات الذروة و يمكنك ممارسة الرياضة بعد الساعة ال 4 مساءً حتى يكون الطقس أجمل ولا يتأثر جسمك كثيرًا.

3. ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء خلال فصل الصيف:

خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت منزعجًا مما تضعه في جسمك ، فيجب أن تهتم أيضًا بالملابس التي ترتديها أيضًا، خلال فصل الصيف من المهم أن يرتدي الناس ملابس مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء والقطن هو الخيار الأفضل ، حيث يضمن مرور الهواء الكافي ويزيل العرق أيضا إن ارتداء الأحذية المناسبة التي تحافظ على جفاف قدميك ، وارتداء القبعات عند الخروج ، وارتداء واقي من الشمس يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في حماية جسمك جسديًا من حرارة الصيف.

4. تناول المزيد من الأطعمة الليفية للتحكم بشكل أفضل في ارتفاع ضغط الدم لديك:

نحن نعلم أن إغراء الانغماس في الأنواع المختلفة من الطعام قد يكون ثقيلًا خلال فصل الصيف، لكن من المهم التأكد من أن نظامك الغذائي لا يتأثر بالكثير من المشروبات الباردة أو الآيس كريم أو غيرها من الأطعمة المصنعة، خاصة بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تحتوي الوجبات السريعة على صوديوم زائد ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خلال أشهر الصيف من الأفضل تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف، فهى تكون مكونات سهلة الهضم مثل الخضروات الورقية و يمكن أن يساعد البحث عن مصادر بروتين أخف مثل الدجاج أو حتى البروتينات النباتية في تحسين مستويات ضغط الدم لديك.

5. تحكم في عاداتك السيئة خاصة خلال فصل الصيف:

يمكن أن يكون لعادات مثل التدخين آثار سلبية على الجسم في أي وقت من السنة، لكن خاصة خلال فصل الصيف ، يمكن أن يسبب جفاف الجسم وتعطيل عمليات القلب والأوعية الدموية، فالتدخين يقلل من المواد المضادة للأكسدة التي يحتاجها الجسم ، مما قد يؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية.

كن على اتصال مع طبيبك:

بغض النظر عما يلحق بك الطقس ، فإن أفضل طريقة لضمان استمرار صحتك هي البقاء على اتصال مستمر مع طبيبك، يجب أيضًا أن تعتاد على المراقبة المستمرة لمراقبة مستويات ضغط الدم لديك، ويمكن أن يساعدك هذا في معرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات يومية أو أي تغييرات في رد الفعل على طقس الصيف.