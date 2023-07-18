قناة الناس| واعظة بالأوقاف تروي موفق شجاع لأسماء بنت أبي بكر في الهجرة (فيديو)





قالت إيناس الخطيب الداعية الإسلامية والواعظة بوزارة الأوقاف، إنه أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، كان للسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق موقف في غاية الشجاعة والرقي في مساندة أبيها والرسول في الرحلة.

وأضافت الواعظة بالأوقاف، اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس، أنه عندما جاء رسول الله إلى بيت أبي بكر، ليرافقه في هجرته إلى المدينة المنورة (يثرب)، قامت أسماء بتجهيز الطعام والزاد لهما في الطريق، ولم تجد أسماء ما تضع الطعام فيه، فقامت بشق نطاقها إلى نصفين ووضعت فيه الزاد والطعام، لذلك سميت بذات النطاقين.

وأوضحت الواعظة بالأوقاف،أن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كانت تذهب كل يوم إلى غار ثور، حيث أبوها والنبي مختبئين، وتأتي لهما بالزاد والمتاع، وكانت تنقل لهما أخبار القوم أيضا، وما يحدث في مكة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/-o1JcoPE6A0

