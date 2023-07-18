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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث يكشف سبب تفجير أوكرانيا جسر القرم للمرة الثانية وهدف هذه الهجمات

أوكرانيا
أوكرانيا

قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه عند النظر لتفجير جسر القرم، علينا النظر للحوادث المماثلة، والتي تم فيها تفجير الجسر في أكتوبر 2022 وذلك للتأثير على خط إمدادات القوات الروسية والتي تنطلق من جزيرة القرم لجنوب أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج  "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الأساسي لعملية الهجوم الثاني هو التأثير على الإمدادات الروسية، ولكنها ليست بالقدر الذي حدث في 2022، مؤكدًا أن هذه الهجمات تكون لها رسائل معنوية واستراتيجية أكثر منها ميدانية.

أوكرانيا لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم 

وأوضح أن أوكرانيا لا تعترف بضم شبه جزيرة القرم لروسيا وكانوا يتحدثون دائمًا عن ضرورة التخلص من هذا الجسر وضرورة استهدافه، لأنها لا تعترف بما حدث في جزيرة القرم منذ عام 2014.

وتابع، أن أوكرانيا تقفز على بطء الهجوم المضاد وتحاول منع قيام روسيا بما تريد القيام به من الانفتاح على جبهة خاركيف، والتي أوقفت العمل فيها منذ أشهر.

الباحث جسر القرم تفجير أوكرانيا روسيا إمدادات القوات الروسية

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