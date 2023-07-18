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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسرح ترفيهى للأطفال وعلاج بالمجان.. مستفيدون من "أنت الحياة" يعبرون عن سعادتهم بالمبادرة

مبادرة أنت الحياة
مبادرة "أنت الحياة"

مبادرة "أنت الحياة" أطلقت للمرة الثانية في محافظة الغربية، في مدينة سنباط مركز زفتي، لتوفر مؤسسة حياة كريمة، لأهالينا خدمات كثيرة بالمجان، سواء استخراج بطاقات الرقم القومي، امتحانات محو الأمية، ملتقى توظيف للشباب، قوافل طبية، سداد ديون الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وغيرها من أنشطة وفعاليات للكبار الصغار.

مسرح ترفيهي للأطفال 

أوضح أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المبادرة التي تستمر لمدة 5 أيام، تتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة للطفل والمرأة والشباب، حيث قدموا مسرح عرائس، وورشا فنية، استمتع بها الأطفال كثيرًا.

توعية الأطفال بأضرار التدخين

وعبر عدد من الأطفال لكاميرا "dmc"، عن سعادتهم واستمتاعهم بمسرح العرائس والمسرحيات، ولعب الكرة، كما كشفوا عن حضورهم لندوة توعية صحية، لتوعيتهم بأضرار التدخين على صحتهم.

وقال عدد من المواطنين، إن الأطباء ضمن الحملة ساعدوهم، لعمل كارت وإجراء التحاليل وصرف العلاج بالمجان.

سداد مديونيات الأكثر احتياجًا

إحدى السيدات التي أخذت قرضا لعلاج ابنها، حضرت ندوة توعوية عن الغرم، وتواصلت مع المبادرة، لسداد مديونيتها عنها، قبل أن تصبح إحدى الغارمات.

الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، أوضحت أن المبادرة على مدار 5 أيام، تضم أنشطة تهم الأسرة كلها الأبناء والأب والام والجد والجدة، كما تشمل تدريب الخريجين على استخدام التكنولوجية الحديثة والمهارات الوظيفية، والتحضير لسوق العمل، وكيفية عمل الـcv.

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