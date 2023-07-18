نسرين طافش تتصدرّر تريند "جوجل" بعد رسالة غامضة من طليقها

تصدَّر اسم الفنانة السورية نسرين طافش مؤشرات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، عقب منشور صادم من طليقها حول تفاصيل انفصالهما، ممَّا أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء اسم الفنانة نسرين طافش ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً خلال الساعات الأخيرة، بعد تعليق صادم من طليقها شريف شرقاوي.

ونشر طليق الفنانة السورية نسرين طافش رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ قال: «عندما نترك الماضي لأنه قديم وكاذب ومزيف بلاستيك مزيف للوصول لما هو صادق وحقيقي كالماس، قريبا هتعرفوا مين؟».

واعتبر المتابعون أنَّ الرسالة موجه لطليقته نسرين طافش، خاصة وأنَّ التغريدة هي الأولى بعد الإعلان عن انفصالهما، ممَّا أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

من جهتها التزمت نسرين طافش الصمت، ولم تعلق على تغريدة طليقها، الأمر الذي أثار دهشة بعض المتابعين.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، وأكدت أن الانفصال تم رسميًا، وطلبت من الجميع احترام خصوصياتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها نسرين طافش طلاقها، حيث سبق أن انفصلت عن شريف شرقاوي رسمياً في سبتمبر الماضي، ثم أعلنت العودة إليه حيث نشرت فيديو، وعلّقت عليه بالقول: "مساء السعادة"، ليرد عليها زوجها قائلاً: "سعيد إنك ملكي".

ويعود سبب الانفصال بين نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي، لوجود خلافات عديدة بينهما، بدأت منذُ زواجهما، إذ استمر الزواج 6 أشهر فقط.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الفنية

شاركت الفنانة نسرين طافش من خلال مشاركتها في فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن ، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.