25 مدربًا مصريًا يحصلون على الرخصة A: خبر سار من الجبلاية

شهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، الثلاثاء، مراسم تخرج مدربي الدبلومة الإفريقية A، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمى مشهور ومحمد أبوالوفا والدكتورة دينا الرفاعى أعضاء المجلس، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، وفتحى نصير مدير إدارة القطاعات والكابتن عبدالمنعم شطة المحاضر الدولي والمدير الفني السابق للكاف.

في كلمته، أكد جمال علام أن المدرب المصرى من أفضل المدربين فى الوطن العربى، لافتاً إلى أنه بذل جهودا كبيرة مع الاتحادين الدولى والإفريقي لعودة دورات الرخص التدريبية فى مصر بعد توقفها منذ 2016.

وزف علام خبرًا سارًا لمدربى الدبلومة الإفريقية A باختيار أحدهم لفترة معايشة خارج مصر أو عمل المعايشة بالداخل باستقدام خبراء أجانب على أعلى مستوى.

من جانبه، توجه د.جمال محمد على بالشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الجهود التى بذلت من أجل عودة دورات رخص التدريب فى مصر مرة أخرى بعد توقفها فترة طويلة، بجانب الدعم المستمر لإنجاح دورة الدبلومة الأفريقية A، مشيدًا فى نفس الوقت بالتزام وانضباط جميع المدربين الذين شاركوا فى هذه الدبلومة.

وألقى الكابتن أحمد الكأس والكابتن على ماهر وخالد جلال كلمة باسم المدربين المشاركين فى الدبلومة أثنوا خلالها على مجلس إدارة الجبلاية وجمال محمد على؛ نظرًا للمجهود الكبير المبذول على مدار فترة الدورة بجانب المادة العلمية التى تم تطبيقها.

فى ختام المراسم، قام جمال علام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتسليم المدربين شهادة الحصول على الدبلومة الإفريقية A، والتقاط صور جماعية مع جميع المدربين وعددهم 25 مدربًا ومدربة هم عبدالظاهر السقا وعلي ماهر ومحمد عبدالكريم ووائل رياض ومجدي عبدالعاطي وعادل مصطفى وأمير عبدالعزيز وعبدالباقي جمال وأحمد عبدالمقصود وأمير عمر النور وخالد علي ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ومصطفى لطفي.