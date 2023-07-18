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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية: 14 مليون يورو لتحسين ظروف الاستقبال في إيطاليا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية دعمها لإيطاليا في مواجهة إدارة الهجرة على أراضيها.

وقال بيان أوروبي، نشر في بروكسل إنه وفي ضوء زيادة عدد الوافدين عن طريق البحر المسجلين في إيطاليا في عام 2023 وحالات الاكتظاظ المتكررة بشكل خاص في بؤرة لامبيدوزا الساخنة، ستقدم المفوضية دعمًا إضافيًا للتمويل في حالات الطوارئ بأكثر من 14 مليون يورو لتحسين ظروف استقبال المهاجرين الذين ينزلون في الجزيرة.

وسيتم منح الدعم المالي للمفوضية إلى المنظمة الدولية للهجرة، والتي ستعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات الإيطالية ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وستعطى الأولوية للمهاجرين المستضعفين، لا سيما القصر غير المصحوبين بذويهم، والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم توفير الاحتياجات الأساسية مثل الملابس والغذاء والمساعدة الطبية الأولية، وكذلك الإقامة المؤقتة، للمستفيدين عند الضرورة.

وسيشمل أيضًا النقل الآمن من جزيرة لامبيدوزا إلى مرافق الاستقبال الأخرى في إيطاليا.

المفوضية الاوروبية إيطاليا الهجرة بيان أوروبي بروكسل لامبيدوزا

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