هل تمنع "أحداث الكابيتول" ترشح ترامب لرئاسة أمريكا؟

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تلقى رسالة تبلغه بأنه متهم في تحقيق وزارة العدل في أزمة نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وفي حادث اقتحام الكابيتول.

وأضاف "على الأغلب سيتم اعتقالي وتوجيه اتهام إلي"، معتبرًا أن الأمر محاولة لمنعه من الترشح للانتخابات.

وكشف ترامب عن الأمر في منشور على منصته Truth Social قائلًا إنه تلقى الرسالة الموجهة له ليلة الأحد، لافتًا إلى أن الرسالة تسبق لائحة الاتهام التي ستوجه له.

ولم يرد المتحدث باسم المحامي العام جاك سميث، الذي يقود التحقيقات على الفور على رسالة إلكترونية تطلب تعليقًا لدى وكالة اسوشيتد برس.