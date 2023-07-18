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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ30 مليون جنيه.. تدعيم وتأمين مصدر التغذية لخط أولاد مرعي باليحيرة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وافق المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة ومطروح، على تدعيم منطقة أولاد مرعي، ضمن أعمال خطة الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤ بتكلفة مالية نحو 30.4 مليون جنيه.

 

وأوضح المهندس عبد المنعم معوض رئيس قطاعات الشبكات بالساحل ومطروح، أنه صدر الأمر التنفيذى من رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بالبحيرة ومطروح بتدعيم وتأمين مصدر التغذيه لخط أولاد مرعي بدائره كابلات بطول ١١كم بالمشتملات باعتمادات بلغت نحو  30.4 مليون جنيه وجاري حاليا عمل التنسيقات اللازمة وتدبير المهمات المطلوبة. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود توفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة البنية التحتية والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


 

 

 

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