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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة التعديات بمحور المستشار عبدالمجيد محمود

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية موسعة شملت متابعة الأعمال في عدد من ملفات الأعمال ومشروعات المنطقة الجنوبية ومنها تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية إليه بنطاق حي الخليفة في إطار مشروع إحياء مسارات مزارات آل البيت.

 

تأتي هذه الزيارة لمتابعة كافة الأعمال التي وجهت بها في زيارة سابقة والتي أكدت فيها على الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له نظرا لزيادة عدد زوار الميدان مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة أربع مثلثات والجزر الوسطى لإضافة المظهر الجمالي.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، أعمال ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة واستبدال البلدورات وبلاط الإنترلوك المتهالك ورفع المتروكة واستكمال كافة النواقص منها تمهيدا لأعمال الدهانات الخاصة بها.

وأثناء جولتها مع فريق عمل المنطقة شددت على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطه وبالشوارع المؤدية إليه وإزالة عدد من الغرف مع رفع كفاءة ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة وتكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية.

كما شملت الجولة  تفقد محور المستشار عبد المجيد محمود بنطاق حي المقطم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء حفاظا على حق الدولة في استرداد الأراضي المتعدى عليها وحماية أراضيها والوقوف أمام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات للواء محافظ القاهرة. 

في هذا السياق تابعت السيدة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية  تنفيذ موقف الإزالات للتعديات  على اراضي أملاك الدولة بنطاق حي المقطم.  

 

وشددت على متابعة  إجراءات  المواقع التي تمت إزالة المخلفات منها لضمان عدم عودة هذه المخالفات مرة أخرى، وذلك من خلال إغلاق وتشميع الأنشطة المخالفة ورفع الإشغالات.

 

 

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السيدة نفسية تطويرات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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