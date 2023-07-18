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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء اليابان يدعو إلى إقامة علاقات بنّاءة مع الصين

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، إنه يجب ضمان الاستثمار في الانتقال إلى الحياد الكربوني.

أضاف رئيس وزراء اليابان، الذي يزور أبوظبي في الوقت الحالي: "نريد إجراء حوار مع الصين لإقامة علاقات بناءة ومثمرة".

تابع: "اتفقت مع دول الخليج على زيادة التعاون الدبلوماسي والدفاعي"، مردفًا السعودية والإمارات أكدتا رؤيتي لجعل الشرق الأوسط مركزًا للطاقة النظيفة والمعادن النادرة".

ووصل فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، إلى دولة الإمارات، الإثنين، في زيارة رسمية إلى الدولة.

كان في استقبال رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.

وتشكل زيارة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، لدولة الإمارات خطوة مهمة على طريق تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، خصوصًا أنها تعد الزيارة الرسمية الأولى بعد إطلاق اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما في سبتمبر الماضي.

اليابان رئيس وزراء اليابان أبو ظبى الصين الخليج

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