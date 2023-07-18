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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل أزمة أوسوريو وعواد: “حوار الحارس فى القمة أثار الدهشة”

محمد عواد
محمد عواد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب غضب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق من حارس المرمى محمد عواد.

وأكد المصدر أن السبب وراء غضب أوسوريو من عواد يرجع لعدة أمور أهمها تأخره عن مواعيد المران أكثر من مرة دون إذن مسبق.

وقال المصدر: "عواد اشتكى أكثر من مرة من الإصابة ورفض دخول قائمة المباريات لرفضه الجلوس احتياطيًا.. أوسوريو يشعر بأن عواد غير مهتم ويتعامل بنوع من اللامبالاة وهو سبب غضبه".

وأضاف: "عواد ذهب للجهاز المعاون بين شوطي مباراة القمة وطلب منهم ألا يستبدلوا صبحي، وقال لهم لو فعلتوا ذلك ستؤثرون على معنوياته تمامًا، وهو ما أصاب أوسوريو بالدهشة؛ لأنه ليس من صلاحياته الحديث في هذا الأمر من الأساس والجهاز لم يناقش على الدكة من الأساس فكرة استبداله في الشوط الأول".

كان أوسوريو قد انتقد عواد بعد مباراة فاركو الأخيرة ببطولة الدوري، وأكد أن الحارس مطالب بحسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرًا إلى أنه يرغب في ضم حارس مرمى جديد للفريق حال رحيل عواد.

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