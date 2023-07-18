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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير يتوقع ارتفاع النمو إلى 4.4% في شمال أفريقيا خلال 2024

ارشيفية
ارشيفية

قال البنك الأفريقي للتنمية، إن الاقتصادات الأفريقية لا تزال صامدة بوجه الصدمات المتعددة، بحيث يتوقع أن يستقر متوسط النمو عند 4.1% في الفترة 2023- 2024، أي بنسبة أعلى من النسبة المقدرة بـ 3.8% في عام 2022. 

وأضاف البنك في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدر بنسبة 3.8% في عام 2022 وهي نسبة أدنى من نسبة 4.8% المسجلة في عام 2021 ولكنها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3.4%، وتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.4% عام 2024 في شمال أفريقيا.

ومن المتوقع ايضًا أن يتباطأ النمو في افريقيا الجنوبية بمقدار 1.6% في عام 2023، ولكن في حال اعتماد السياسات الصحيحة، ويمكن أن يتعافى النمو إلى 2.7% في عام 2024، ويعكس الانخفاض الحاد المتوقع في عام 2023 إلى حد كبير الضعف المستمر في النمو في دولة جنوب افريقيا، التي تعد اكبر اقتصاد وشريك تجاري في المنطقة، من نحو 2.0% في عام 2022 إلى 0.2% في عام 2023 في ظل تخبطها في تبعات ارتفاع اسعار الفائدة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي على النشاط الاقتصادي. 

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في غرب أفريقيا، على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي إلى 3.9% عام 2023 و 4.2% عام 2024، وتعكس هذه التوقعات الإيجابية ارتفاع النمو في الاقتصادات الصغيرة في المنطقة، ومن بين البلدان التسعة التي يتوقع أن تبلغ معدلات نموها 5% أو اعلى في عام 2023، ثمانية منها هي اقتصادات صغيرة تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة و 22% من النمو المتوقع. 

ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الاقتصادات المعتمدة على السياحة إلى 4.9% في عام 2023 و 4.4% في عام 2024، ما يعكس انحسار تأثير القاعدة وتباطؤ النمو في كبرى الأسواق المصدرة للسياحة، وبخاصة أوروبا وأمريكا الشمالية.

البنك الإفريقي للتنمية النشاط الاقتصادي الناتج المحلي المتوسط العالمي شمال أفريقيا

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