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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ و قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
 

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبى علي رحلة طيران فلاى دبى اشتبه محمود غنيم رئيس قسم الحركة ومحمد حلمى رئيس الوردية في الراكب ر.ع و الراكبة د.ح مصريين الجنسية أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

 

وبالعرض على وليد عيسى مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشهما ذاتيا حيث تبين بالتفتيش الذاتي وجود ٤٠ هاتف محمول ماركة iphone وأبو مخبأة حول جسم الراكب والراكبة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦١٥ ألف و٣٢ جنيها.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ٢٧ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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