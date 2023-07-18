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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسى بين وزارتى خارجية مصر وقطر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، والذي عقد بالدوحة،  أمس الأول، الأحد، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما، حيث شهد حوارا مستفيضًا حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري القطري إزاءها والذي تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلاً عن غيرها من القضايا ذات الأولوية ومن بينها التطورات في ليبيا وسوريا والأزمة الأوكرانية.

وشهد الاجتماع توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانبان الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، كما اتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائياً وإقليمياً لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.

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