لبنانى يقتحم أحد البنوك بقنبلة يدوية للحصول على أمواله

قام أحد المودعين اللبنانيين، الثلاثاء، باقتحام أحد البنوك اللبنانية وهو يحمل قنبلة يدوية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم، بأن أحد المودعين اللبنانيين اقتحم البنك، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته التي تبلغ نحو 35 ألف دولار.

وقامت قوات الأمن اللبناني بفرض طوق أمني حول المصرف، فيما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث.

وفي مارس الماضي، نظم المودعون في المصارف، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت.

كما نظمت جمعية صرخة المودعين اعتصاما، رفضا لإجراءات المصرف المركزي الظالمة للمودعين، حسب وصفها.

الخارجية الأمريكية تبحث انتخابات الرئاسة اللبنانية

وأمس الإثنين، قالت الخارجية الأمريكية، إن ممثلين من مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة التقوا؛ لبحث حاجة لبنان الملحة للإسراع في إجراء انتخابات الرئاسة.

وبحسب الخارجية الأمريكية، أكد أطراف الاجتماع، ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية في لبنان، مؤكدين حاجة لبنان لإصلاحات قضائية، وحكم القانون، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.