تعرف على تأثير دخول القمر محيط كوكب أورانوس على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة

بعد تأثيرات كبيرة لدخول القمر في محيط برج الجوزاء على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير، خرج القمر من محيط كوكب الزهرة ودخل محيط كوكب أورانوس مرة أخرى منذ فجر اليوم، مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" من خلال التقرير التالي:

تقول خبيرة الأبراج، إنه سيكون هناك تأثير كبير على برج الميزان وبرج الحمل سيكون لديهم امتحان مهم.



وأضافت أن مواليد برج الحمل سيتعلمون درس كبير، يجب أن يركزوا على أنفسهم وأهدافهم وأحلامهم ويتخلوا عن علاقات مؤذية في حياتهم، وستتغير نظرتهم بشكل كبير لمن حولهم وربما يحتاج هذا إلى بعض من العزلة أو فلترة للمحيطين بهم.

أما مواليد برج الميزان سيكون لديهم العكس، سوف يتخلون عن تركيزهم عن أنفسهم، وسيركزون في علاقتهم بالآخرين لأنها ستكون سبب تغييرات مهمة وفرص للارتباط لكثير من مواليد برج الميزان.

مواليد الأبراج الفلكية كلها سيتأثرون بذلك الانتقال، حسب وجود برج الحمل وبرج الميزان في خرائطهم الفلكية، فكل ما يمثل بيت الحمل سيحصل به زيادة في المال والتركيز.



وتضيف: ربما تتصاعد أحداث العنف بالنسبة لمواليد بعض الأبراج، وسيزيد العزوف عن الزواج وربما تزيد حالات الانفصال وربما التخلي عن بعض العادات الخاصة بالزواج.

وسيكون من الطبيعي أن الانفصال سيكون للعلاقات الضعيفة والسامة، هناك بعض العلاقات القديمة التى تم نسيانها من قبل البعض، سترجع بالظهور مرة أخرى من جديد خلال هذين الشهرين

وتستكمل: القمر الجديد مولود مقترن بالشمس لذلك هذا الشهر وشهر أغسطس، سيكونوا مميزين بالعاطفة القوية على كل الأبراج الفلكية، سيكون في نوع من الحنين للماضي والرغبة في التخلص من مشاكل الطفولة والصلح مع الأهل، المشاعر ستكون واضحة جدا، وسيكون لدينا رغبة نعبر عنها ونظهرها، وسيكون هناك بعض الدراما الحياتية، ومن الممكن البكاء من غير سبب أو لأي سبب تافه بسبب فيض المشاعر الذي يشعر به مواليد الأبراج الفلكية المختلفة.

تزيد حساسية الناس ويجب على الجميع أن يراعوا مشاعر بعضهم البعض، ويميل الكثيرون إلى الجلوس في المنزل، وتزيد رغبتهم في النوم وتناول الطعام.

وتضيف: يتطلب البعض مشاهدة أفلام قديمة وسماع أغاني قديمة ويستعيدون ذكريات كثيرة ومع توقف الزهرة استعدادا للتراجع هذا الشهر سيكون موسم عودة علاقات قديمة كثيرة، ولكن سيكون أغلبهم مشاعر وقتية لذلك يجب التعامل بحذر، ومن اليوم وحتى نهاية الشهر ستكون الأحلام بها رسائل مهمة.

وتوضح: هذا وقت مناسب جدا للمطالبة بالحقوق واستردادها وحل مشاكل الميراث والزوايا فيها طاقة كارمية عالية جدا للك سيكون العتاب يكون مفيد حتى يشعر الآخرين بغلطهم، أغلب هذه الأيام سيكون معظم كلام الناس عن ذكريات طفولتهم وسيكون لديهم سهولة في التعبير عن مشاعرهم، ستكون الشهية مفتوحة ولكن الحرق سيكون عالي وسيكون وقت مناسب لمبادرات الصلح والمبادرات العاطفية وللصلح بين الأهل.