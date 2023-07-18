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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل استئناف المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمصر القديمة

حبس
حبس

أجلت محكمة مستأنف مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، استئناف سيد عزام، المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة إلى جلسة 31 يوليو؛ للطعن بالتزوير، والمرافعة.

كما أجلت نظر 43 قضية لجلسة 28 أغسطس للإعلان بتقديم العقد، و34 قضية أخرى لجلسة 11 سبتمبر للتصالح.

كانت أصدرت محكمة جنح مصر القديمة، حكمًا بمعاقبة المقاول سيد عزام، المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، بالسجن 109 سنة في 66 قضية نصب.

وجاء في أسباب الحكم على المتهم أنه متورط في 66 قضية نصب على المواطنين، بما يزيد عن نصف مليون جنيه حيث أن المتهم صدر بحقه السجن عامين لكل قضية في 44 قضية، والسجن سنة في 21 قضية نصب، والقضية الأخيرة صدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر.

وقال الضحايا إن المتهم قام ببناء عقارين بمنطقة عين الصيرة، كل عقار مقسم إلى 44 شقة في البرجين، وتم عرضها للبيع، ولكنه قام ببيعها عدة مرات بعقود تمليك للمواطنين تصل لـ860 عقد تمليك، نظير مبالغ مالية تراوحت بين 300 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه للشقة الواحدة.

وقال المتهم إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

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