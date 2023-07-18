اتحاد الجمعيات: التحالف يضم 34 جمعية وقدمنا مساعدات بـ12 مليار جنيه

العمل الخيري في مصر يتم على مدار سنوات عديدة، سواء كان بجهود فردية، أو من خلال المؤسسات الخيرية وفي هذا المجال هناك عدد من الأسماء الكبيرة ذات ثقل ودعم كبير من المصريين، واليوم وفي إطار تعزيز العمل الخدمي تتعاون كل هذه المؤسسات وتعمل تحت مظلة واحدة، وهدف واحد، وهو توفير الخدمات اللازمة للمستحقين، هذه المظلة وهذا الكيان هو التحالف الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، قال إن هناك 24 جمعية أهلية ضمن بروتوكول التعاون، بدأت عملها في مارس الماضي، تعمل جميعها تحت ميثال أخلاقي واحد وشبكة بيانات ضخمة، يمكن من خلالها تبادل المعلومات، وتحديد الأنشطة التي يمكن العمل عليها بشطل مشترك.

أضاف عبدالقوي، لـ"الدستور" أن العمل على التحالف استمر لمدة 10 أشهر كاملة وبعدها خرج المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنور، وشهد المؤتمر خلال فاعلياته عرض الإنجازات اللي تمت خلال الفترة السابقة بحضور السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى الأنشطة التي قام بها التحالف خلال الفترة التي سبقت المؤتمر الأول والعرض أمام الرئيس ومنها صرف 12 مليار جنيه للأسر الأكثر احتياجًا واستهدفت 30 مليون مصري من الأسر الأكثر احتاجًا.

إضافة إلى تقديم مواد غذائية لـ 25 مليون مواطن، و5 مليون خدمات صحية، إلى جانب تسليم 94 ألف شقة للمواطنين، وزراعة 150 ألف فدان قمح، وأخيرًا توفير 40 ألف فرصة عمل، فكل هذه الانجازات كان قد تمت بالفعل قبل انطلاق المؤتمر الأول.

مشروع القانون الذي تقدم به النائب طارق رضوان، عضو مجلس الشعب، هو نتاج طبيعي للإنجازات التي قام بها التحالف على أرض الواقع، ومن خلاله يمكن تنظيم عمل التحالف الوطني بصورة أكبر وأكثر تأثيرًا، يحدد القانون موارد التحالف، مجلس أمناؤه، وكذلك الأنشطة التي يقوم بها.

أكد عبد القوي أن التحالف يضم حتى الآن 34 جمعية ومؤسسة أهلية، ومن أهم الدعائم التي يستند إليها التحالف هو وجوده تحت إشراف ودعم ورعاية السيد رئيس الجمهورية، الذي يمنح التحالف الوطني ثقل أدبي ومعنوي كبير، ورسالة جيدة للتحالف ولكل أعضاء الجمعيات الأهلية على مستوى الوطن.

وفيما يخص العملية التنظمية، يوضح، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن أعضاء التحالف يعملوا على تكوين جمعية عامة يتم من خلالها انتخاب مجلس أمناء مكون من 21 عضو، وينضم إليهم أربع شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية، بحيث يصل المجلس إلى 25 عضو، هذا بالإضافة إلى وجود رئيس للمجلس ونائب وأمين صندوق.