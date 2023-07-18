ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقى يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة فى إنهاء ملف النازحين

الرئيس العراقى عبداللطيف
الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، على أهمية دور منظمات الأمم المتحدة وتنشيط عملها من أجل المساعدة في إنهاء ملف النازحين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ديفيد بورغر".

وأكد رشيد، خلال اللقاء، بحسب البيان: "أهمية العلاقات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل"، لافتًا إلى "ضرورة تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار، في معرض حديثه عن النازحين، إلى "أهمية دور منظمات الأمم المتحدة وتنشيط عملها من أجل المساعدة في إنهاء ملف النازحين وتقديم الدعم المطلوب لعودتهم إلى مناطقهم".

من جانبه، جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية "دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق"، معربًا عن "تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".

رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الامم المتحدة النازحين ملف النازحين

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

حيثيات إعدام 4 فى "خلية المنيا الإرهابية" تكشف طريقة استدراج الفتيات لجهاد النكاح

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟