عروض تراثية وشعبية بمسرح السامر بعد افتتاحه

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيا هذا الأسبوع بمسرح السامر بالعجوزة، عقب افتتاحه وعودته من جديد.

وانطلقت العروض أمس الاثنين بعرض لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ويقام اليوم 18 يوليو عرض تنورة النيل، أما غدا الأربعاء 19 يوليو فيقدم عرض لفرقة النيل للإنشاد الديني، والخميس 20 يوليو عرض لفرقة النيل مجموعة النوبة والمزمار، ويوم الجمعة 21 يوليو يقام عرض التنورة التراثية، وتقام العروض في التاسعة مساء، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ومن المقرر أن تبدأ بعدها بروفات فرقة السامر المسرحية لعرض "المغامرة" للمخرج مراد منير برؤية جديدة للفرقة، ثم يستقبل المسرح بعض عروض المهرجان القومي للمسرح التي تبدأ نهاية الشهر الحالي.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحا "مسرح ‏السامر"، بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته، بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق، حيث تضمن حفل الافتتاح، عروض فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، وعرضًا مسرحيًا لكبار نجوم مسرح السامر، وأجزاءً من العرض المسرحي «لايك»، وهو عرض غنائي مسرحي راقص نتاج ورشة تخرج متدربي محافظة كفر الشيخ من مشروع «ابدأ حلمك»، كما شهد الافتتاح تكريم عدد من رموز وفناني مسرح السامر.