"القاهرة الإخبارية" تكشف تطورات حادث القرم

كشف غيث مناف مراسل "القاهرة الإخبارية" من أوكرانيا، تطورات حادث جسر القرم، لافتاً إلى أن الحادث كان له عدد من التداعيات على مستوى المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مراسل القناة إن موسكو نفذت عدة هجمات صاروخية وجوية، استهدفت مواقع متفرقة من الأراضي الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، مضيفاً أن القوات الأوكرانية، نجحت في التصدي لهذه الهجمات كافة، إلا أن الشظايا الناتجة عن تحطم الصواريخ تسببت في بعض الأضرار بمدينة أوديسا.

وأشار إلى خطورة الوضع الأمني في العديد من المناطق الأوكرانية، وبالأخص كوبيانسك وليمان، خاصة أنهما شهدتا 88 هجمة للجيش الروسي خلال الحرب، موضحاً أن أوكرانيا شهدت أخيرًا وصول مجموعات من دبابات ليوبارد، بالإضافة إلى أنواع مُختلفة من الصواريخ، كجزء من الدعم الغربي الذي تم التعهد به.

وكانت السُلطات الروسية أكدت أن جسر القرم استهدف بواسطة مُسيرتين أوكرانيتين، وأنه سيتم فتح تحقيق جنائي حول حادث الجسر.