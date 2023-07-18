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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بالبحيرة

الحملة
الحملة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق" دمنهور_ ادكو" بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال مستشفى إدكو العام 5 أشخاص مصابين بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر  عن إصابة كل من " محمد كمال فرح، 15 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالذراعين، الشحات عبدة زهران، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع ووجود جرح قطعى بفروة الرأس، محمد جمعه فتوح، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، محاسن محمد سعد، 55 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد زغلول إبراهيم، 16 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، جميعهم مصابون مقيمون بقرية أبو هواش في مركز ادكو.

ونقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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